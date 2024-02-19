Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 19 февраля: следующий прыжок «цифрового тигра», кто и как будет спасать сельское хозяйство, кто завоевал Кубок Эстонии по мини-футболу и психолог о культуре вождения на дорогах
Сегодня в выпуске:
- Новое государственное приложение mRiik может начать работу уже этим летом
- Это важно: начался суд над Айво Петерсоном, в Эстонии растет число передозировок, министр обороны Ханно Певкур встретится с нарвитянами
- Сельское хозяйство в глубочайшем кризисе. Организации сельхозпроизводителей Эстонии бьют тревогу
- Финальная игра по футзалу между Йыхвиским и Силламяэским командами состоялась накануне в Йыхви. Все подробности - в материале нашего специального корреспондента в регионе
- Это интересно: академия МВД поможет перевоспитать проблемных собак, животное года — выдра резвится в снегу, самолет в течение часа летал с пробоинами и игра GTA в реальной жизни в США
- Психолог говорит: культура вождения и навыки водителей в Эстонии оставляют желать лучшего. Наш корреспондент встретилась с основателем автошколы и по совместительству психологом, чтобы пообщаться на беспокоящие всех участников дорожного движения темы
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 19 февраля.