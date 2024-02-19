«Новости в 7» за 19 февраля: следующий прыжок «цифрового тигра», кто и как будет спасать сельское хозяйство, кто завоевал Кубок Эстонии по мини-футболу и психолог о культуре вождения на дорогах

Сегодня в выпуске:

- Новое государственное приложение mRiik может начать работу уже этим летом

- Это важно: начался суд над Айво Петерсоном, в Эстонии растет число передозировок, министр обороны Ханно Певкур встретится с нарвитянами

- Сельское хозяйство в глубочайшем кризисе. Организации сельхозпроизводителей Эстонии бьют тревогу

- Финальная игра по футзалу между Йыхвиским и Силламяэским командами состоялась накануне в Йыхви. Все подробности - в материале нашего специального корреспондента в регионе

- Это интересно: академия МВД поможет перевоспитать проблемных собак, животное года — выдра резвится в снегу, самолет в течение часа летал с пробоинами и игра GTA в реальной жизни в США

- Психолог говорит: культура вождения и навыки водителей в Эстонии оставляют желать лучшего. Наш корреспондент встретилась с основателем автошколы и по совместительству психологом, чтобы пообщаться на беспокоящие всех участников дорожного движения темы

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 19 февраля.