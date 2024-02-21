Белорусский лидер Александр Лукашенко вышел из летаргического сна и объявил, что баллистические ракеты «Искандер» и тактическое ядерное оружие размещены на территории Беларуси и готовы к использованию. Аналогичные заявления звучат с июня прошлого года.

Помимо этого, лидер Беларуси рассказал о готовящихся нападениях спецслужб Польши и США на территории Беларуси. Россия сейчас пытается оказать максимальное давление на уровне стратегических коммуникаций, чтобы перехватить инициативу на всех уровнях. Предпринимаются попытки вернуть накал теме Беларуси, о которой все уже подзабыли.

Западные СМИ пестрят различными версиями о том, когда украинские пилоты будут готовы к полетам на F-16 и когда Украина сможет отправить в бой первые истребители. Вероятно, никто не называл точную дату, и одна из целей российских авиаударов - помешать введению F-16 в эксплуатацию в Украине. На данный момент есть вероятность, что первые боевые вылеты состоятся в июне или июле этого года, но по ходу войны все может измениться.

Вчера Швеция объявила, что предоставит самый крупный на сегодняшний день пакет военной помощи Украине. Скандинавские страны быстро стали самыми большими сторонниками Украины.

Ночные атаки