Министр обороны России Шойгу доложил Владимиру Путину, что российские подразделения захватили украинский плацдарм на восточном берегу Днепра возле села Крынки. Это явная ложь, пишет Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Шойгу публично соврал Путину: происходящее на левом берегу Днепра имеет решающее значение (1)
Белорусский лидер Александр Лукашенко вышел из летаргического сна и объявил, что баллистические ракеты «Искандер» и тактическое ядерное оружие размещены на территории Беларуси и готовы к использованию. Аналогичные заявления звучат с июня прошлого года.
Помимо этого, лидер Беларуси рассказал о готовящихся нападениях спецслужб Польши и США на территории Беларуси. Россия сейчас пытается оказать максимальное давление на уровне стратегических коммуникаций, чтобы перехватить инициативу на всех уровнях. Предпринимаются попытки вернуть накал теме Беларуси, о которой все уже подзабыли.
Западные СМИ пестрят различными версиями о том, когда украинские пилоты будут готовы к полетам на F-16 и когда Украина сможет отправить в бой первые истребители. Вероятно, никто не называл точную дату, и одна из целей российских авиаударов - помешать введению F-16 в эксплуатацию в Украине. На данный момент есть вероятность, что первые боевые вылеты состоятся в июне или июле этого года, но по ходу войны все может измениться.
Вчера Швеция объявила, что предоставит самый крупный на сегодняшний день пакет военной помощи Украине. Скандинавские страны быстро стали самыми большими сторонниками Украины.
Ночные атаки
Этой ночью российская армия атаковала юг Украины ракетами системы ПВО С-300 и крылатыми ракетами типа Х-22. До сих пор украинским ПВО не удавалась обезвредить эти ракеты, но последствия вчерашней атаки еще не были обнародованы. Можно предположить, что эта атака была попыткой ответить на успешные атаки украинской авиации по российским самолетам на южном фронте.
Кроме того, была выпущена одна управляемая крылатая ракета Х-59 в сторону центральной части Украины, но ее украинской ПВО удалось сбить. Также было уничтожено 13 иранских дронов из 19. По данным украинской авиации, большинство из оставшихся беспилотников также не достигли своих целей, что свидетельствует о применении средств радиоэлектронного противодействия.
Сегодня утром украинские ПВО перехватили еще один российский штурмовик Су-34. Вероятно, в ближайшее время мы узнаем больше подробностей относительно произошедшего.
Количество атак российской армии на фронте вчера несколько снизилось, что связано с большими потерями и необходимостью привлечения новых резервов.
В районе Сватово и Северодонецка российская армия предприняла несколько серьёзных попыток атаковать город Лиман, но безуспешно.
В окрестностях Бахмута количество атак было низким, и ситуация осталась прежней.
В окрестностях Донецка российские подразделения продолжают попытки прорваться к западу от Авдеевки, но пока это им не удается. Самые активные атаки российская армия осуществляет в районе Марьинки. Увеличилась активность российских подразделений к югу от Марьинки, но и в этом районе украинская оборона пока держится.
Вчера украинским войскам удалось нанести ракетный удар из системы HIMARS по пункту сбора российской армии в районе населенного пункта Волноваха. На открытом пространстве были выстроены два взвода, но вместо ожидаемого командира на место прилетели ракеты. При полной комплектации взводов потери могли достигать двухсот человек. По данным опубликованных видеоматериалов, погибло 60-70 солдат. Данные о раненых отсутствуют.
Ложь Шойгу
На южном фронте российская армия продолжает активное наступление в районе Токмака, пытаясь отвоевать потерянные прошлой весной территории вокруг села Работино. Пока они несут очень большие потери и не добились значительного прогресса. На восточном берегу Днепра российские войска вчера бездействовали. Министр обороны России Шойгу доложил Владимиру Путину, что российские войска захватили украинский плацдарм на восточном берегу Днепра в районе села Крынки.
Это является явной ложью и крайне маловероятно, что российское военное руководство сообщило об этом министру. Вероятно, это сознательная ложь и попытка, в первую очередь, повлиять на процесс поддержки Украины в США. Желают создать впечатление, что украинские войска больше не могут удерживать линию фронта, и тем самым уменьшить мотивацию американских политиков продолжать поддерживать Украину.
Россия чувствует, что в этом вопросе наступил решающий момент, который в значительной степени определит дальнейшую судьбу войны, и можно ожидать, что в ближайшие недели мы увидим множество различных операций влияния. С другой стороны, это публичное вранье министра вызвало шквал ядовитых комменатриев в российских социальных сетях, а чрезмерный оптимизм на высшем уровне руководства может усугубить депрессивный настрой войск на фронте.