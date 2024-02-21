«Новости в 7» за 21 февраля: насколько защищена Эстония от гибридных атак спецслужб РФ, пожар в ТЦ Kristiine keskus, подготовка к параду 24-го февраля, как взять детей на работу и и как создать сеть знакомств для успеха в бизнесе

Сегодня в выпуске:

- «Прожарка» министра в рийгикогу: как глава МВД отвечал на острые вопросы депутов о гибридной атаке российских спецслужб и других темах. Все подробности в сюжете нашей съёмочной группы

- Это важно: как мошенники используют в своих целях период декларирования налогов и кто пресек деятельность самой вредоносной кибергруппировки в мире

- В военном городке Тапа прошел смотр техники, которая примет участие в параде в честь 106-й годовщины Эстонской республики. Как проверяли не только готовность боевых машин, но и бойцов - в сюжете нашего специального корреспондента в регионе

- «Вместе на работу!»: сегодня десятки эстонских компаний распахнули двери для детей своих сотрудников. На каких условиях можно принять участие в кампании и как такую возможность оценили юные участники - в нашем сюжете

- Это интересно: таинственное исчезновение чего прервало парлдаментский процесс; в Китае резко похолодало на 50 градусов, в Испании разыскивают злоумышленника, вылившего на дорогу вина на 2 млн. евро

- В Таллинне прошел однодневный лагерь для предприимчивых людей - нетворкинг кэмп. Что такое «Мастермайнд», «кейсы», СММ, «кэмп» и «нетворкинг», как разобраться в этих терминах и как стать успешным бизнесменом - выясняла наш корреспондент

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 21 февраля.