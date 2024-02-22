«Новости в 7» за 22 февраля: о чем говорили на пресс-конференции правительства, задержан очередной наркодилер, спектакль о трудностях переходного возраста и как эстонские чирлидеры готовятся к важным соревнованиям

Сегодня в выпуске:

- Пресс-конференция правительства: Каю Каллас возмутило давление по вопросу о том, пойдет ли она на президентский прием, министр обороны похвалил отечественную разведку, глава минсоцдел рассказала о помощи Украине

- Это важно: территория Эстонии сократилась, но количество островов возросло; как избежать заболевания чесоткой и ликвидация террористов в Израиле

- В Таллинне задержан мужчину, который подозревается в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере, а также в посредничестве в их распространении в Ида-Вирумаа. Все подробности - в сюжете нашего коррепондента в регионе

- В Русском театре премьера: спектакль «Почти смешной стендап про мою жизнь» рассказывает о трудностях переходного возраста и о том, как внезапно повзрослевшим детям и их родителям научиться слышать и понимать друг друга. Посетила премьеру и наша съёмочная группа

- Акробатика, танцы и яркие костюмы: эстонская команда чирлидеров готовится к соревнованиям в США. Наш корреспондент побывала на тренировке, чтобы выяснить, как рождается красочное шоу для поддержки спортсменов и болельщиков во время матчей

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 22 февраля.