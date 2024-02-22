Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 22 февраля: о чем говорили на пресс-конференции правительства, задержан очередной наркодилер, спектакль о трудностях переходного возраста и как эстонские чирлидеры готовятся к важным соревнованиям
Сегодня в выпуске:
- Пресс-конференция правительства: Каю Каллас возмутило давление по вопросу о том, пойдет ли она на президентский прием, министр обороны похвалил отечественную разведку, глава минсоцдел рассказала о помощи Украине
- Это важно: территория Эстонии сократилась, но количество островов возросло; как избежать заболевания чесоткой и ликвидация террористов в Израиле
- В Таллинне задержан мужчину, который подозревается в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере, а также в посредничестве в их распространении в Ида-Вирумаа. Все подробности - в сюжете нашего коррепондента в регионе
- В Русском театре премьера: спектакль «Почти смешной стендап про мою жизнь» рассказывает о трудностях переходного возраста и о том, как внезапно повзрослевшим детям и их родителям научиться слышать и понимать друг друга. Посетила премьеру и наша съёмочная группа
- Акробатика, танцы и яркие костюмы: эстонская команда чирлидеров готовится к соревнованиям в США. Наш корреспондент побывала на тренировке, чтобы выяснить, как рождается красочное шоу для поддержки спортсменов и болельщиков во время матчей
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 22 февраля.