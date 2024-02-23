«Новости в 7» за 23 февраля: спецпроект Канала7 о жизни украинских беженок в Эстонии, парад школьников в Кохтла-Ярве, «парад пингвинов» для не получивших приглашения на президентский прием и будни владельца автолавки в эстонской глубинке

Сегодня в выпуске:

- 24 февраля Эстония отмечает 106-ю годовщину завоевания независимости республики. В этот же день началось полномасштабное вторжение России в Украину. Смотрите в выходные документальный спецпроект Канала 7, героинями которого стали украинки, вынужденные бежать от войны в нашу страну

- Это важно: на что Министерство образовани потратило 145 миллионов евро за 5 лет; какой район является самым криминогенным в Ида-Вирумаа и успешное продолжение нового этапа освоения Луны

- Свой парад накануне празднования Дня независимости провели в Ида-Вирумаа учащиеся нескольких школ. Почетным приглашенным гостем стала глава правительства Кая Каллас. Подробности в репортаже нашего регионального корреспондента

- В народе «Парадом пингвинов» в шутку называют торжественный президентский прием в честь Дня независимости. Музей природы решил обыграть это ставшее мемом крылатое выражение и провести свой апард пингвинов. Как это получилось, наблюдала наш корреспондент

- Это интересно: накануне праздника в Тарту раскрасили ледовую площадку в цвета национального флага; нежданный гость устроил погром в доме жительницы Британии и как индийский тигр оказался более экологически ответственным, чем люди

- Урбанизация в Эстонии вызывает все больше тревоги. Люди уезжают в города, в провинции закрываются магазины и почтовые отедления. Как живут малонаселенные сельские регионы страны и кто помогает их жителям справиться с повседневными заботами?

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 23 февраля.