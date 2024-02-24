Владимир Зеленский записал обращение на аэродроме Гостомель

Свое обращение Владимир Зеленский записал на мобильный телефон, стоя на фоне самолетов, уничтоженных во время сражения.

«Именно отсюда должно было начаться то самое «Киев и Украину за 3 дня». Два года назад мы огнем встречали тут вражеский десант. Два года спустя мы встречаем здесь наших друзей и партнеров», - сказал он.

Слова Зеленского сопровождались кадрами его встречи с премьер-министрами Италии Джорджей Мелони, Канады Джастином Трюдо, Бельгии Александром де Кроо и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Встреча, судя по кадрам, происходила на аэродроме Гостомель.

«Великий народ великой страны! Невероятно горжусь каждым и каждой. Восхищаюсь каждым и каждой, верю в каждого и каждую. Любой нормальный человек хочет, чтобы война закончилась, но никто из нас не позволит, чтобы закончилась наша страна», - сказал президент Украины.

Видеообращение Владимира Зеленского можно посмотреть в его Telegram-канале.