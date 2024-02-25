Зеленский о переговорах с Путиным: мы предложим площадку, где он сможет признать проигрыш

На пресс-конференции после конференции «Украина. Год 2024» журналист ABC News спросил, проигрывает ли Украина в этой войне и не пора ли говорить с Путиным, ведь оружия сейчас недостаточно для победы, а осенью в США будут выборы.

Зеленский ответил: «А можно говорить с глухим человеком? Можно ли говорить с человеком, который убивает своих оппонентов?»

После этого президент отметил, что журналист не слушает перевод ответа – и предложил надеть наушник, ведь его должен интересовать ответ, а не только вопрос.

«Вопрос в юридической и политической плоскости (лежит). Мы предложим площадку, на которой он (Путин – ред.) может согласиться с тем, что он проиграл эту войну и что это была большая ошибка, которая для него маленькая ошибка, а для нас трагедия – и для всего демократического мира это трагедия, и поэтому должна быть справедливость в этом вопросе.

Проиграет ли Украина в этой войне? Я уверен, что нет. Тяжелее всего было 24-е (февраля) два года назад. По крайней мере, у нас нет этой альтернативы – не победить. Нет возможности проиграть. Потому что что такое «Украина проигрывает»? Проиграет – нас не будет, не будет нашего существования. Поэтому нам точно не подходит такой финал борьбы за свою жизнь.

Проиграет ли Украина и будет ли нам очень-очень сложно, и будет ли большое количество жертв – зависит от вас, от партнеров, от Западного мира. Если мы будем сильными, оружием тем или иным, мы не проиграем эту войну, мы победим».

Зеленский отметил, что «все шаги назад Путина, ежедневные шаги назад – точно будут иметь влияние на его общество, и тогда он будет думать уже о внутренней безопасности».

Президент добавил, что если смотреть на факты и цифры, которыми оперирует Путин, то он говорит о планах до 2023 года.

«Вот вам и ответ, что собирается делать он. Он видит себя до 2030-го года. А мы бы хотели с ним закончить раньше», - добавил Владимир Зеленский на пресс-конференции.