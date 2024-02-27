Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик, Анна Мажаева, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 27 февраля: обзор и прогнозы сценария окончания войны в Украине от эксперта, почему из здания эстонской академии художеств всю прошлую неделю раздавались страшные крики и как самостоятельно изготовить венецианскую маску
Сегодня в выпуске:
- Уже два года идет война в Украине. Обзор и прогнозы сценария окончания войны в комментарии эксперта - в материале нашего корреспондента
- Это важно: кого еще может затронуть переход на эстоноязычное обучение и что ратифицировал Парламент Венгрии
- Народ Причудья любит свои традиции и чтит их, равно как и умеет с ними ознакомить туристов. Уже третий год подряд проводится трапеза в полнолуние – открываются различные Pop-Up ресторанчики, предлагающие местные кулинарные шедевры. Наш специальный корреспондент в регионе - не прошел мимо, а все подробности - в нашем сюжете
- Иногда так хочется остаться неузнанным, отбросить все предубеждения и отдаться во власть эмоций. Венецианская маска своими руками - сложно ли это - все подробности в сюжете нашей съёмочной группы
- Это интересно: сонный медведь прогуливался по шоссе Таллинн-Тарту и за какую сумму ушли с аукциона расплавленные часы из Хиросимы
- Почему из здания эстонской академии художеств всю прошлую неделю раздавались страшные крики и как укрепить ментальное здоровье и победить стресс - узнавала наш корреспондент
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 27 февраля.