«Новости в 7» за 28 февраля: предложения Банка Эстонии и Фининспекции по переводам кредитов, по какой причине Нарвскoе горсобрание тянет с переводом школ на эстонский язык обучения и как правильно и безопасно выходить на лед

Сегодня в выпуске:

- Для улучшения работы рынка жилищного кредитования в Эстонии, Банк Эстонии и Финансовая инспекция выступили с рядом предложений, которые сделают перевод жилищного кредита из одного банка в другой быстрее, проще и доступнее для населения. Подробности - в нашем материале

- Это важно: удручающие результаты анализов сточных вод в Таллинне и Тарту, какое право могут предоставить помощникам полицейских и судебный приговор для самого опасного наркобарона Европы

- По какой причине Нарвскoе горсобрание тянет с переводом школ на эстонский язык обучения и получит ли город дополнительный срок для перехода - выяснял наш специальный корреспондент в регионе

- Насколько необходимо знать правила безопасности выхода на лед, что делать, если вы стали свидетелем того, что кто-то ушел под воду и как самостоятельно выбраться из полыньи - узнавала наш корреспондент

- Это интересно: с кем эстонские политики поделили сцену после президентского приема, чем в Милане закидали вышедших на подиум моделей и как выглядит «огненный водопад» в Калифорнии

- Дискотека на коньках и удивительные пируэты от юных покорителей льда - на катке Теллискиви в честь Дня Независимости выступили воспитанники Rocca Al Mare Uisukool. О танцах на скользкой поверхности и чем полезно фигурное катание - в нашем сюжете

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 28 февраля.