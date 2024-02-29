«Новости в 7» за 29 февраля: итоги пресс-конференции правительства, о наказании для сотрудников Тартуского суда, послании Путина Федеральному собранию и "Цветущие в феврале" - романтичное название для экскурсий в ботаническом саду или кошмар для аллергиков?

Сегодня в выпуске:

- Повышение зарплаты педагогам, обязательное среднее образование и отношение к выборам в РФ - прошла очередная пресс-конференции правительства

- Это важно: о наказании для сотрудников Тартуского суда впустивших вандала, нанесшего на стены военную символику и что сказал Владимир Путин в послании Федеральному собранию

- Наш корреспондент узнала как рожденные в особенную дату, 29-ого февраля, отметят сегодня долгожданный праздник и чувствуют ли они себя исключительными

- "Цветущие в феврале" - романтичное название для экскурсий в ботаническом саду или кошмар для аллергиков? Наша съёмочная группа выясняла, какие растения уже сейчас могут представлять опасность для здоровья

- Это интересно: где пройдет марафон Тамсалу-Неэрути и в какой стране беспилотное аэротакси впервые совершило междугородний перелёт

- Черный и красный самые магические, кричащие и насыщенные цвета. И именно этими цветами назван показ "голых" платьев "Красное и черное" эстонского бренда Chante. Наряды какого цвета делают прекрасную половину человечества еще более притягательными в глазах мужчин - узнавала наш корреспондент

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 29 февраля.