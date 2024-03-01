«Новости в 7» за 1 марта: прощание с Навальным, в чем обвиняют Аго Кыргвеэ, как избавиться от стресса и на что тратит гонорары Елена Скульская

Сегодня в выпуске:

- В Москве простились с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Все подробности - в нашем сюжете

- Это важно: в посольстве РФ можно подавать заявление на выход из гражданства, гомосексуалы смогут сдавать кровь, какую бактерию обнаружили на пароме Viking Line

- Совет Нарвской больницы снял с должности члена правления Аго Кыргвеэ. В чем обвиняют Кыргвеэ и почему совет больницы намерен обратиться в полицию? С подробностями - наш специальный корреспондент в регионе

- Весна - то время года, когда многие люди испытывают усталость и апатию. Наш корреспондент узнала о чудодейственном способе снизить уровень тревожности и опробовала на себе его эффективность

- Это интересно: где проходит выставка, посвященная 150-летию Константина Пятса, наиболее покупаемое электронное устройство в Эстонии, на женевском автосалоне представили мини-электрокары, которыми можно управлять начиная с 14-ти лет

- В гостях у профи литературы Елены Скульской. Можно ли научиться писать так, чтобы стать известным и получать солидные гонорары? В чем прелесть этой профессии?

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 1 марта.