9 декабря в полицию поступила информация о том, что на улице Елгавас в Риге произошло дорожно-транспортное происшествие - мужчина 1932 года рождения, управляя автомобилем Nissan, сбил двух подростков, передает Rus.LSM.lv.
91-летний водитель, сбивший насмерть девушку, утверждает, что не помнит происшествия
Прокуратура направила в суд материалы дела о трагической аварии на улице Елгавас в Риге. Водитель, 91-летний мужчина, обвиняется в нарушении правил дорожного движения при управлении транспортным средством, в результате которого был совершен наезд на двух пешеходов.
От полученных травм в результате ДТП скончалась несовершеннолетняя девушка, сообщили в прокуратуре. Обвиняемый не полностью признаёт свою вину, заявляя, что не помнит момент аварии.
По информации Генпрокуратуры, находясь за рулем транспортного средства, пожилой мужчина нарушил правила дорожного движения, что привело к трагическим последствиям. Авария произошла 9 декабря в Торнякалнсе. На нерегулируемом пешеходном переходе пенсионер сначала сбил несовершеннолетнюю девушку, а затем съехал с проезжей части и на тротуаре сбил второго прохожего.
Водитель своевременно не сбросил возле скорость, не остановил автомобиль перед нерегулируемым переходом, продолжив движение.
На досудебном следствии обвиняемый свою вину в содеянном полностью не признал, заявив, что он не помнит момент аварии. Мужчина не согласен с обвинением и ходом событий, зафиксированным в деле.
Прокурор специализированной прокуратуры, в свою очередь, утверждает, что по делу собрано достаточно доказательств для предъявления обвинения.
Дело передано на рассмотрение в Рижский городской суд.