91-летний водитель, сбивший насмерть девушку, утверждает, что не помнит происшествия

Прокуратура направила в суд материалы дела о трагической аварии на улице Елгавас в Риге. Водитель, 91-летний мужчина, обвиняется в нарушении правил дорожного движения при управлении транспортным средством, в результате которого был совершен наезд на двух пешеходов.

От полученных травм в результате ДТП скончалась несовершеннолетняя девушка, сообщили в прокуратуре. Обвиняемый не полностью признаёт свою вину, заявляя, что не помнит момент аварии.

По информации Генпрокуратуры, находясь за рулем транспортного средства, пожилой мужчина нарушил правила дорожного движения, что привело к трагическим последствиям. Авария произошла 9 декабря в Торнякалнсе. На нерегулируемом пешеходном переходе пенсионер сначала сбил несовершеннолетнюю девушку, а затем съехал с проезжей части и на тротуаре сбил второго прохожего.

Водитель своевременно не сбросил возле скорость, не остановил автомобиль перед нерегулируемым переходом, продолжив движение.

На досудебном следствии обвиняемый свою вину в содеянном полностью не признал, заявив, что он не помнит момент аварии. Мужчина не согласен с обвинением и ходом событий, зафиксированным в деле.

Прокурор специализированной прокуратуры, в свою очередь, утверждает, что по делу собрано достаточно доказательств для предъявления обвинения.

Дело передано на рассмотрение в Рижский городской суд.