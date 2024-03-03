Видео ⟩ В России произошел взрыв на электроподстанции, которая питает военные заводы

«Произошли сбои в работе электрооборудования, сопровождавшиеся взрывом и яркой вспышкой, которую могли наблюдать жители ближайших районов», - сообщила антитеррористическая комиссия региона.

Прокремлевское информационное агентство со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что по одной из версий, причиной взрыва могло стать короткое замыкание и последующее повреждение одного из трансформаторов. Telegram-каналы Shot и Mash утверждают, что сработало самодельное взрывное устройство. По их данным, на месте происшествия были найдены следы взрывчатых веществ.

Подстанция «Калинская» обеспечивает электроэнергией три завода оборонной отрасли - Калининский машиностроительный завод, турбомоторный завод и «Уралмаш». Как сообщают российские СМИ, взрыв не повлиял на работу этих заводов.

«У них продолжается деградация инфраструктуры. То, что взрывается в России, - это ответственность властей России», - заявил представитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Андрей Юсов.

Он добавил, что среди россиян есть «неравнодушные граждане».

«На территории России есть действительно неравнодушные граждане, которые не могут мириться с путинской диктатурой и делают все возможное для того, чтобы собственную территорию и страну освободить быстрее единственным законным способом от кровавого путинского режима», - сказал Юсов.