В России в Екатеринбурге в ночь на 2 марта на электроподстанции «Калининская», от которой получают питание три оборонных предприятия, среди которых и «Уралмаш», произошел взрыв.
Видео ⟩ В России произошел взрыв на электроподстанции, которая питает военные заводы
«Произошли сбои в работе электрооборудования, сопровождавшиеся взрывом и яркой вспышкой, которую могли наблюдать жители ближайших районов», - сообщила антитеррористическая комиссия региона.
Прокремлевское информационное агентство со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что по одной из версий, причиной взрыва могло стать короткое замыкание и последующее повреждение одного из трансформаторов. Telegram-каналы Shot и Mash утверждают, что сработало самодельное взрывное устройство. По их данным, на месте происшествия были найдены следы взрывчатых веществ.
Подстанция «Калинская» обеспечивает электроэнергией три завода оборонной отрасли - Калининский машиностроительный завод, турбомоторный завод и «Уралмаш». Как сообщают российские СМИ, взрыв не повлиял на работу этих заводов.
«У них продолжается деградация инфраструктуры. То, что взрывается в России, - это ответственность властей России», - заявил представитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Андрей Юсов.
Он добавил, что среди россиян есть «неравнодушные граждане».
«На территории России есть действительно неравнодушные граждане, которые не могут мириться с путинской диктатурой и делают все возможное для того, чтобы собственную территорию и страну освободить быстрее единственным законным способом от кровавого путинского режима», - сказал Юсов.