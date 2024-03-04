Туск: ЕС должен принять совместное решение о запрете импорта российского и белорусского зерна

«Я убежден, что совместное европейское решение будет гораздо эффективнее, чем решения, принятые отдельными странами. (...) Я бы хотел, чтобы мы вместе, как ЕС, приняли решение о санкциях в отношении российской и белорусской сельскохозяйственной продукции», - сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Он обещает, что уже в понедельник глава польского парламента инициирует принятие решения о санкциях против сельскохозяйственной продукции этих стран.

«Сегодня я обращусь к маршалку Сейма Польши по поводу решения Сейма Польши о применении санкций в отношении российской сельскохозяйственной продукции и белорусской сельскохозяйственной продукции», - добавил Туск.

Туск отметил, что ужесточение санкций важно не только из-за войны в Украине, но и для обеспечения безопасности сельскохозяйственного рынка Польши и Европы в целом.

«Конечно, эти рынки испытывают сильное давление из-за войны, и нет сомнений, что одной из главных задач является блокирование возможности экспорта из России и Беларуси в третьи страны, которые традиционно были получателями этой сельскохозяйственной продукции», - сказал Туск.