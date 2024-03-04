«Новости в 7» за 4 марта: почему падают доходы от розничной торговли, творчески-спортивный детский зимний лагерь, какие технологии будущего уже доступны и как лучше подготовиться к проведегнию свадьбы

Сегодня в выпуске:

- Объемы розничных продаж в Эстонии снижаются уже 17 месяцев подряд. Чем это может грозить экономике и от каких покупок откаызваются жители страны - в репортаже нашего корреспондента

- Это важно: правящая коалиция проигнорировала мнение десятков тысяч противников автоналога, оппозиция в парламенте призывает президента не принимать этот закон; возобновление строительства трамвайной ветки в столице привело к хаосу в движении; бандитские группировки устроили вооруженный мятеж на Гаити

- Как совместить творческое и спортивное начало в воспитании ребенка? На каникулах в Таллинне прошел необычный зимний лагерь, в котором дети осваивали азы создания видео и учились кататься на снобуорде. Что из этого получилось - в материале нашей съемочной группы

- Машина, управляемая взглядом, прозрачный монитор компьютера и новейшие технологии искусственного интеллекта. Наиболее яркие новинки мира инфотехнологий - в нашем материале

- Готовь сани летом, а свадьбу за полгода! Наша корреспондент отправилась на званый инфо-обед для невест, на котором они могли получить все необходимые знание и контакты для организации запоминающегося на всю жизнь торжества

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 4 марта.