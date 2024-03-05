Электрический кроссовер BMW iX2 стал доступен в Эстонии

Полноприводный iX2 xDrive30, прибывший в Эстонию, оснащен двумя электромоторами суммарной максимальной мощностью 230 кВт или 313 л.с. Этой мощности достаточно, чтобы разогнать iX2 с места до 100 км/ч за 5,6 секунды и развить максимальную скорость 180 км/ч.

BMW iX2. Фото: BMW

Батарея емкостью 64,8 кВт-ч обеспечивает запас хода на одной зарядке в 449 км в соответствии со стандартом WLTP, а средний расход составляет от 16,3 до 17,7 кВт-ч/100 км.

В стандартную комплектацию входят новейшая система предупреждения о лобовом столкновении, круиз-контроль с функцией помощи при торможении, отображение информации о скоростных ограничениях и система предупреждения о сходе с полосы движения с функцией удержания в полосе.

В стандартную комплектацию также входят камера заднего вида и система помощи при парковке с функцией помощи при движении задним ходом.

Цена нового iX2 eDrive20 в Эстонии начинается от 60 310 евро.