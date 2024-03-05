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Фото и видео ⟩ В Тарту густой дым от горящего промышленного здания окутал окрестности

Эгели Раудмяэ
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Обновлено 5 марта 2024, 18:02
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Сегодня в Тарту в 15:00 загорелась крыша здания завода в промышленном районе Ропка.

По предварительным данным, на пересечении улиц Тяхе и Рингтеэ горит крыша промышленного здания Lasita Kaubandus. Причина пожара пока неизвестна, об этом сообщил пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

Раньше в здании была сушилка для древесины, которая больше не использовалась. Работала газовая котельная, которую отключили на время спасательных работ.

В районе распространяется густой дым, который имеет характерный запах горящего дерева. По словам местных жителей, было видно, как из-под крыши вырывается пламя.

На месте несколько пожарных бригад и две бригады скорой помощи. Полиция также перекрыла движение для автомобилей со стороны Рингтеэ до улицы Тяхе.

Около четырех часов дня столб дыма начал уменьшаться. В 15:53 ​​Кийк сообщил, что распространение огня ограничено и спасатели тушат остатки конструкции крыши.

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