В очередном районе Таллинна появится новое энергосберегающее уличное освещение

В ходе работ старые уличные фонари будут заменены на 84 новых светодиодных светильника, в результате чего ежегодное энергопотребление при освещении этих улиц сократится почти вдвое: с 21 280 до 11 617,8 кВт·ч. Помимо энергосбережения, новые светильники повысят качество освещения и улучшат управление световым пучком, что в числе прочего уменьшит световое загрязнение городского пространства.

Новые светильники. Снимок иллюстративный. Фото: Управа Кесклинна.

«Хорошо освещенные улицы в наших сумрачных широтах — это одна из основ безопасного городского пространства, - отметила старейшина Кесклинна Моника Хауканымм. - К счастью, помимо более качественного освещения, современные технологии позволяют достичь и другой важной цели — экономии электроэнергии».

Согласно плану, строительные работы продлятся до конца июня и не повлекут за собой существенной реорганизации дорожного движения. Стоимость работ - 134 968 евро без налога с оборота.

С графиком работ можно ознакомиться ЗДЕСЬ.