Пн, 11.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Поправка к закону повысит ставку выплачиваемых чиновникам премий

rus.postimees.ee
Copy
Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Министерство финансов хочет привязать зарплаты государственных чиновников к минимальной зарплате. Законопроект также предполагает повышение премий госчиновникам и возможность заключения в госучреждениях срочных трудовых договоров с руководителями среднего звена, сообщает Rus.ERR.

«Изменение означает, что зарплата чиновников также будет привязана к минимальной зарплате, установленной правительством, то есть минимальная зарплата, установленная страной, будет одинаково применяться как к частному, так и к государственному сектору. В будущем чиновники не будут получать зарплату ниже минимальной, которая в настоящее время составляет 820 евро в месяц», – сказала пресс-секретарь Министерства финансов Герли Хейнмаа.

Проект также предусматривает гармонизацию зарплат работников и чиновников ведомств.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх