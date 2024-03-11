Поправка к закону повысит ставку выплачиваемых чиновникам премий

«Изменение означает, что зарплата чиновников также будет привязана к минимальной зарплате, установленной правительством, то есть минимальная зарплата, установленная страной, будет одинаково применяться как к частному, так и к государственному сектору. В будущем чиновники не будут получать зарплату ниже минимальной, которая в настоящее время составляет 820 евро в месяц», – сказала пресс-секретарь Министерства финансов Герли Хейнмаа.