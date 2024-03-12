Стала известна причина пожара, унесшего жизнь человека

В 20:53 была найдена и вынесена из горящей квартиры 75-летняя женщина. Спасательная команда начала оказание первой помощи, которую затем продолжила прибывшая на место бригада скорой помощи. К сожалению, спасти жизнь человека не удалось.

Пожар был ликвидирован в 21:58. По словам следователя по пожарной безопасности Спасательного департамента Райдо Метса, возгорание началось в районе стульев рядом с кроватью в спальне.

«Известно, что жительница очень часто зажигала свечи рядом с кроватью, и пожар начался из-за неосторожного обращения с свечой, в результате чего загорелись стулья рядом с кроватью, а огонь распространился на рядом стоящие шкафы и кровать», - объяснил Метс.

В сгоревшей квартире на потолке был установлен дымовой датчик, но его батарея была отключена, поскольку его звуковой сигнал мешал жильцу. Остальных жителей дома о пожаре оповестил дымовой датчик, установленный в подъезде многоквартирного дома.

Спасательный департамент напоминает, что исправный дымовой датчик помогает обнаружить пожар на ранней стадии и дает возможность безопасно покинуть здание. Работоспособность датчика следует проверять, нажимая на кнопку тестирования на устройстве.