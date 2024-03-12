«Новости в 7» за 12 марта: в каких муках «рождается» автоналог, о какой зарплате мечтает молодежь, учимся владеть голосом и внешним видом, что собой представляют барные игры

Сегодня в выпуске:

- Более восьмисот поправок поступило к проекту закона об автомобильном налоге. Сегодня две парламентские комиссии провели совместное открытое заседание, на котором обсудили связанные с грядущим налогом проблемы.

- Это важно: поезд между Тарту и Ригой может начать курсировать в октябре; Гаити погружается в анархию, власть захватили вооруженные банды

- Запросы молодежи в отношении заработной платы быстро растут. Тысяча девятьсот евро на руки - такова новая планка, на которую, по результатам свежего исследования, согласны молодые работники.

- Раскрыв возможности голоса, повышается уверенность в себе, а при помощи верно подобранной одежды можно управлять впечатлением на окружающих. Наш корреспонент побывала на девичнике, где учили и тому, и другому.

- Это интересно: еще один медведь проснулся от зимней спячки; водитель выжил при падении грузовика со скалы в Турции и почему могут резко вырасти цены на бананы

- Шаффлборд и баскетбол, дартс и боулинг, настольный хоккей и флипкап - это лишь часть так называемых барных игр, которые набирают все большую популярность как в мире, так и в Эстонии. Наша съемочная группа отправилась на одно из таких соревнований.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 12 марта.