В Вильяндимаа пьяный водитель без водительских прав съехал на своей машине в кювет

Сегодня в 17:21 в полицию поступило сообщение о том, что на дороге Лооди-Хельме в Вильяндимаа автомобиль перевернулся на бок в кювете. По предварительной информации, 32-летний мужчина, управлявший автомобилем, не имел водительских прав соответствующей категории и находился в состоянии алкогольного опьянения.