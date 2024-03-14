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В Вильяндимаа пьяный водитель без водительских прав съехал на своей машине в кювет

Свен Рандлайд
, журналист
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Полиция. Фото носит иллюстративный характер.
Полиция. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Shutterstock

Полиция Вильяндимаа задержала пьяного мужчину без водительских прав, который выехал на своей машине в кювет.

Сегодня в 17:21 в полицию поступило сообщение о том, что на дороге Лооди-Хельме в Вильяндимаа автомобиль перевернулся на бок в кювете. По предварительной информации, 32-летний мужчина, управлявший автомобилем, не имел водительских прав соответствующей категории и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водителя задержали на месте.

Находящегося в автомобиле пассажира увезли на машине скорой помощи на медицинское обследование.

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