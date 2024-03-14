Полиция Вильяндимаа задержала пьяного мужчину без водительских прав, который выехал на своей машине в кювет.
В Вильяндимаа пьяный водитель без водительских прав съехал на своей машине в кювет
Сегодня в 17:21 в полицию поступило сообщение о том, что на дороге Лооди-Хельме в Вильяндимаа автомобиль перевернулся на бок в кювете. По предварительной информации, 32-летний мужчина, управлявший автомобилем, не имел водительских прав соответствующей категории и находился в состоянии алкогольного опьянения.
Водителя задержали на месте.
Находящегося в автомобиле пассажира увезли на машине скорой помощи на медицинское обследование.