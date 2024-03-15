Еврокомиссия оштрафовала Латвию на 300 000 евро

Еврокомиссия подала иск против Латвии 8 июля 2022 года за несоблюдение Договора о функционировании Европейского союза. Латвия не приняла все нормативные и административные акты для перенятия директивы в национальное законодательство либо не уведомила Еврокомиссию об их принятии.