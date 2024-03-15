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Еврокомиссия оштрафовала Латвию на 300 000 евро

BNS
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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Латвии придется заплатить штраф в размере 300 000 евро Европейской комиссии за несоблюдение директивы ЕС в области электронных коммуникаций, сообщает Суд ЕС.

Еврокомиссия подала иск против Латвии 8 июля 2022 года за несоблюдение Договора о функционировании Европейского союза. Латвия не приняла все нормативные и административные акты для перенятия директивы в национальное законодательство либо не уведомила Еврокомиссию об их принятии.

Целью директивы является создание внутреннего рынка сетей и услуг электронных коммуникаций с очень высокой производительностью, содействие устойчивой конкуренции, совместимости услуг электронных коммуникаций, доступности, безопасности сетей и услуг и преимуществам для конечных потребителей.

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