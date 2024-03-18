Легендарный футболист, живущий в Таллинне, открыто рассказал о проблемах со здоровьем

Литманен наслаждается своей весьма спокойной жизнью в Эстонии, но не может делать это в полной мере, так как все еще восстанавливается после коронавируса и его последствий. При этом финн заразился коронавирусом еще весной 2020 года.

«Я заразился коронавирусом несколько лет назад. Я немного восстановился и пытаюсь делать все больше и больше дел, но все совсем не так, как было раньше. Я могу спокойно ходить, кататься на велосипеде или лыжах целый час, но должен быть осторожным. Я должен помнить, насколько слаб я на самом деле», — сказал Литманен The Guardian, где подтвердил, что до болезни его даже можно было увидеть играющим в футбол.

Затем легенда финского футбола раскрыл любопытную правду. А именно, родной город в его сердце находится не в Эстонии и не в Финляндии, а в Нидерландах. А именно, своим родным городом он считает Амстердам, где на протяжении многих лет представлял команду «Аякс». В их рядах он также стал победителем Лиги чемпионов 1995 года.

Также Литманена попросили прокомментировать шансы Финляндии в предстоящем отборочном матче чемпионата Европы против Уэльса. Как известно, Польша и Эстония, которые встречаются во второй паре, также входят в эту группу.

«Уэльс является фаворитом, но не таким сильным, как раньше», - оценил Литманен, который также видит возможности для продвижения Финляндии.