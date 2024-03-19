СМИ: ЕС впервые введет пошлину на зерно из России и Беларуси

Евросоюз готовится ввести пошлины на зерно из России и Беларуси в размере 95 евро за тонну, «чтобы умиротворить фермеров и некоторые государства - члены ЕС», пишет газета Financial Times во вторник, 19 марта, со ссылкой на источники. Отмечается, что подобная мера станет первым ограничением на импорт продовольственных товаров после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Издание указывает, что введение пошлин в размере 95 евро за тонну зерна из РФ и Беларуси приведет к росту цен как минимум на 50% и резко сократит спрос. Пошлины в размере 50% будут установлены также на семена масличных культур и продукты их переработки, рассказали собеседники газеты. Решение в этой связи Еврокомиссия может принять уже в ближайшие дни.

Возможное влияние на глобальный продовольственный рынок

FT напоминает, что Брюссель долго не решался пойти на такой шаг, несмотря на давление со стороны Польши и стран Балтии из-за опасений, что подобные меры могут расшатать глобальный продовольственный рынок и ударить по развивающимся странам.

В 2023 году объем импорта в ЕС из России зерновых, семян масличных культур и продуктов их переработки составил 4 млн тонн. Это рекордный уровень, соответствующий 1% от объема потребления этих товаров в Евросоюзе, пишет газета. «Сейчас ЕС импортирует из России больше зерновых, чем до начала вторжения в Украину», - констатирует FT.