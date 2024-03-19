Во вторник, 19 марта, в половине одиннадцатого утра на улице Ууc в Вильянди произошло дорожно-транспортное происшествие, где автомобиль врезался в стену жилого дома. В машине находились водитель и пассажир, их обоих доставили в больницу.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Водитель потерял сознание за рулем и врезался в стену жилого дома
По данным полиции, за рулем автомобиля находилась 79-летняя женщина, у которой, возможно, были проблемы со здоровьем. Помимо водителя в больницу был доставлен и пассажир.
В тот момент в доме не было людей, никто не пострадал.