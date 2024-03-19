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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Водитель потерял сознание за рулем и врезался в стену жилого дома

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Во вторник, 19 марта, в половине одиннадцатого утра на улице Ууc в Вильянди произошло дорожно-транспортное происшествие, где автомобиль врезался в стену жилого дома. В машине находились водитель и пассажир, их обоих доставили в больницу.

По данным полиции, за рулем автомобиля находилась 79-летняя женщина, у которой, возможно, были проблемы со здоровьем. Помимо водителя в больницу был доставлен и пассажир.

В тот момент в доме не было людей, никто не пострадал.

Водитель потерял сознание и врезался в стену дома.
Водитель потерял сознание и врезался в стену дома. Фото: Марко Саарм 
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