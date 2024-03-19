Алар Карис: вступление Швеции в НАТО осуществило давнюю мечту Эстонии

Об этом BNS сообщила пресс-служба канцелярии президента. «Швеция - страна, с которой нас связывает не только географическая, историческая и культурная близость, но во многом и дружеские и семейные узы, - стала полноправным членом НАТО. Само собой разумеется, что для Эстонии это исполнение давней мечты», - сказал Карис.

По словам главы государства, в последнее время много говорят о положительных аспектах, которые членство Швеции привнесет в безопасность НАТО.

«О том, что теперь нам будет гораздо проще поддерживать наши военные линии поддержки через Балтийское море, или о том, что это позволит силам поддержки по другую сторону Атлантики иметь большую свободу передвижения, или о том, что современные и боеспособные шведские военно-морские силы, ВВС и армия внесут значительный вклад в реализацию планов НАТО по коллективной обороне в регионе Балтийского моря. Все это правда», - подчеркнул президент Карис.

Алар Карис выразил удовлетворение тем, что в сегодняшнем и завтрашнем мире, где противники хотят разделить страны, членство Швеции является примером смелости продемонстрировать сплоченность и объединение сил стран Запада.

«В то время, когда автократы всего мира думают, что свободный мир слаб и раздроблен, решение Швеции вступить в НАТО убедительно доказывает, что они ошибаются, - сказал глава государства. - Когда время требует этого, страны Европы и Северной Атлантики готовы сплотиться вокруг ценностей, которые делают нас теми, кто мы есть, - прежде всего, нашей национальной свободы выбора и международного порядка, основанного на правилах. Это показывает, что мы готовы и полны решимости защищать эти ценности вместе».

Президент Карис поблагодарил Швецию за укрепление Североатлантического союза и выразил надежду, что общими усилиями легче сделать НАТО еще сильнее.