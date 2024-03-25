На состоявшемся в прошлый четверг заседании 37 членов Таллиннского горсобрания инициировали вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту (Центристская партия). Помимо членов фракций Партии реформ, «Отечества», «Ээсти 200» и EKRE вотум недоверия подписали покинувший центристов Игорь Грязин и не входящие ни в какие фракции Тынис Мёльдер и Таави Аас. Во вторник в горсобрании состоится голосование - для отправки мэра в отставку нужно 40 голосов из 79. Решающее слово за партнерами центристов социал-демократами.
Опрос недели ⟩ «Перемены обязательны»: жители Таллинна о возможной отставке мэра Кылварта
Rus.Postimees поинтересовался у жителей столицы, что они думают относительно возможной смены власти, поддерживают ли возможную отставку Михаила Кылварта и кого видят на посту главы города вместо него.
Инициаторы вотума недоверия отмечают, что Кылварт не может больше руководить столицей в свете решения Таллиннского окружного суда по делу Porto Franco, в котором Центристская партия и ее бывший генсек Михаил Корб признаны виновными в коррупции. Партии назначен штраф в размере миллиона евро. Решение не вступило в силу и может быть оспорено в Государственном суде.
Галина и Павел
Нет, не поддерживаю отставку.
- Если он ведет правильно городскую политику, зачем его менять?
- От добра добра не ищут. В нашем возрасте прожить столько лет, сравнивая предыдущее, что было, и если сопоставлять, то считаем, что все нормально. Не могу назвать возможную альтернативу, я не интересуюсь политикой. Не в том возрасте. Такого достойного, как были раньше, кому верил, кому доверял. Затрудняюсь не могу назвать. Единственное, что только опираюсь на пословицу: «От добра добра не ищут».
Наталья
Я ничего не могу сказать, я здесь сама в гостях, поэтому - простите. Можно в каких-то нюансах быть лучше, но я не настолько вникла внутрь этой жизни, чтобы давать какие-то оценки. Пока каких-то особых претензий у меня нет.
Власть могла бы меняться, возможно. Я думаю, так долго не надо.
Галина
Я думаю, да. Перемены обязательны. Могло бы быть намного лучше. Те же самые последние события: снег не убирался нормально.
Затрудняюсь, сказать, кто мог бы занять пост мэра вместо Кылварта, но это должен быть хозяин города. Назвать конкретное имя затрудняюсь.
Эрнест и Айстис
Политикой интересуемся поверхностно.
- Очень поверхностно слышал о возможной смене власти в Таллинне.
- Вообще, Кылварт - нормальный мужик. Меня устраивает, как все в городе...
- Относительно. Перекопы не нравятся...
- Да, вот это.
- Ну сейчас уже лучше.
- Год назад плохо было. На учебу не доехать, трамваи плохо ходили, а сейчас нормально.
- Пока я не так интересуюсь политикой... поэтому не могу ничего сказать.
- Я пока тоже не могу голосовать нормально.
- Перемен зависят от ситуации. Нельзя сказать, что изменится
- Я бы мог управлять городом...
- Кстати, да. Он был бы хорош в этом. Больше я не вижу кандидатов, на самом деле
- Мы поверхностно этим интересуемся. Больше интересует мировая политика
- Да.
- Там намного интереснее
Егор
Я вам честно скажу, я пока не особо в курсе, я из Украины и тут всего три месяца. Я доволен многим, могу отметить как водитель, что очень много нарушают. Это то, что я вижу ежедневно. Но с этим, я вижу, борются разными способами. Слышал про проекты для борьбы с этим тоже. Так, в принципе, добавить пока нечего.
Я хотел бы провести аналогию такую, может быть, немного необычную. Считается, если человек на одном рабочем месте больше трех лет - он стоит на месте. Я считаю, что это аналогию можно привести на все и это не исключение. Абсолютно все стоит на месте, если не меняется ничего. Человек должен расти. И здесь то же самое.
Галина
Да, я слышала. В новостях говорили об этом. Я не знаю, должен ли, но я смотрю, по крайней мере, мне так кажется, что в городе, в принципе, но что-то делается. По крайней мере, вчера ходили - чисто. Не могу сказать, по всему городу не хожу.
Не знаю, должна ли власть меняться. Работа должна делаться, кто бы ни был у власти. Вот и все.
Не знаю, кто мог бы сменить Клыварта. Даже не думала об этом.