Опрос недели ⟩ «Перемены обязательны»: жители Таллинна о возможной отставке мэра Кылварта

Галина

Галина. Фото: Тайро Луттер

Я думаю, да. Перемены обязательны. Могло бы быть намного лучше. Те же самые последние события: снег не убирался нормально.

Затрудняюсь, сказать, кто мог бы занять пост мэра вместо Кылварта, но это должен быть хозяин города. Назвать конкретное имя затрудняюсь.

Эрнест и Айстис

Эрнест и Айстис. Фото: Тайро Луттер

Политикой интересуемся поверхностно.

- Очень поверхностно слышал о возможной смене власти в Таллинне.

- Вообще, Кылварт - нормальный мужик. Меня устраивает, как все в городе...

- Относительно. Перекопы не нравятся...

- Да, вот это.

- Ну сейчас уже лучше.

- Год назад плохо было. На учебу не доехать, трамваи плохо ходили, а сейчас нормально.

- Пока я не так интересуюсь политикой... поэтому не могу ничего сказать.

- Я пока тоже не могу голосовать нормально.

- Перемен зависят от ситуации. Нельзя сказать, что изменится

- Я бы мог управлять городом...

- Кстати, да. Он был бы хорош в этом. Больше я не вижу кандидатов, на самом деле

- Мы поверхностно этим интересуемся. Больше интересует мировая политика

- Да.

- Там намного интереснее

Егор

Егор. Фото: Тайро Луттер