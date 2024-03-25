Внимание ⟩ Полиции нужна помощь в поиске 15-летнего Артура

Персонал Образовательной коллегии Маарьямаа сообщил полиции, что на прошлой неделе не вернулся из школы 15-летний Артур. Известно, что 18 марта в Валга родственник проводил Артура на автобус, на котором тот должен был поехать в Тарту. Но в Тарту молодой человек из автобуса не выходил. Неизвестно, где он сошел с автобуса, где он находится и с кем проводит время.

По словам персонала и близких, Артур может проводить время как в Тарту, так и в Валга. Были проверены различные адреса, но пока установить точно местонахождение молодого человека не удалось.

Уходя из дома, на Артуре была куртка в темно-сине-красно-белую полоску, черные штаны Adidas и белые кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел Артура или знает, где он находится, сообщить об этом в центр тревоги по номеру 112.