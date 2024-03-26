Колонка Postimees ⟩ Конец пищевой цепочки

Но с чего-то надо начинать, и очевидно, что монополию Центристской партии на власть в столице следовало разрушить уже давно. Центристская партия занимает кресло мэра Таллинна и фактически единолично правит городом уже почти 20 лет - с 2005 года. На местных выборах 2021 года к правящей коалиции в столице добавились соцдемы, но, по сути, Центристская партия во главе с Кылвартом продолжает держать бразды правления в Таллинне.

В понедельник вечером соцдемы решили присоединиться к вотуму недоверия. В настоящее время соцдемы - единственная партия в Эстонии, которая входит в коалицию власти как в правительстве, так и в столице. Отстранение Центристской партии от власти в Таллинне лишило бы соцдемов уникального положения, так как для формирования новой коалиции в Таллинне необходимы как минимум некоторые из тех же партнеров по коалиции, что и в правительстве.

Решение соцдемов присоединиться к голосованию по вотуму недоверия Кылварту, возможно, далось им нелегко, но альтернатив у них явно не было. Центристская партия находится на грани краха, и ассоциировать себя с тонущей партией не очень мудро с политической точки зрения. Конечно, остается вопрос, как будут распределены места и должности в новой коалиции и кто может стать новым мэром Таллинна.