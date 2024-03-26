Отстранение от должности мэра Таллинна Михаила Кылварта на заседании Таллиннского городского собрания во вторник станет лишь началом разрушения муниципальной пищевой цепочки.
Колонка Postimees ⟩ Конец пищевой цепочки
Но с чего-то надо начинать, и очевидно, что монополию Центристской партии на власть в столице следовало разрушить уже давно. Центристская партия занимает кресло мэра Таллинна и фактически единолично правит городом уже почти 20 лет - с 2005 года. На местных выборах 2021 года к правящей коалиции в столице добавились соцдемы, но, по сути, Центристская партия во главе с Кылвартом продолжает держать бразды правления в Таллинне.
В понедельник вечером соцдемы решили присоединиться к вотуму недоверия. В настоящее время соцдемы - единственная партия в Эстонии, которая входит в коалицию власти как в правительстве, так и в столице. Отстранение Центристской партии от власти в Таллинне лишило бы соцдемов уникального положения, так как для формирования новой коалиции в Таллинне необходимы как минимум некоторые из тех же партнеров по коалиции, что и в правительстве.
Решение соцдемов присоединиться к голосованию по вотуму недоверия Кылварту, возможно, далось им нелегко, но альтернатив у них явно не было. Центристская партия находится на грани краха, и ассоциировать себя с тонущей партией не очень мудро с политической точки зрения. Конечно, остается вопрос, как будут распределены места и должности в новой коалиции и кто может стать новым мэром Таллинна.
Трудно представить, как на национальном уровне партия может находиться у власти 20 лет. Однако в Таллинне это произошло. Одной из причин, если не главной, является то, что граждане России и лица без гражданства также могут голосовать на местных выборах. В связи с войной в Украине и так называемыми президентскими выборами в России вопрос об избирательном праве российских граждан встал еще более остро. Однако отмена этого права нанесет еще более сильный удар по монополии Центристской партии на власть в Таллинне.
Но последствия здесь даже важнее, чем причины нахождения у власти Центристской партии. Двадцатилетнее единоличное правление в столице, которая также является самым экономически мощным и финансово богатым самоуправлением Эстонии, привело к непредвиденному возникновению муниципальной пищевой цепочки, а вместе с ней и огромной коррупции. Можно предположить, что дело Porto Franco - это лишь верхушка муниципального айсберга.
Как сказал в XIX веке английский историк лорд Актон, власть имеет тенденцию развращать, а абсолютная власть развращает полностью. Именно это и произошло в Таллинне, где многие рабочие места создаются для покрытия политических и корыстных интересов, а не для удовлетворения реальных потребностей. Это, однако, сдерживает развитие столицы - Таллинн в гораздо большей степени является лицом постсоветской Восточной Европы, чем остальная часть Эстонии.
Итак, депутаты городского собрания Таллинна, во вторник у вас есть шанс войти в историю и отстранить Центристскую партию от власти в столице. Если на местных выборах в следующем году будет отменено право голоса и для граждан России, то Центристская партия, по всей вероятности, останется без власти в столице на несколько добрых лет. Столица от этого только выиграет.