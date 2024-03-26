Во вторник, 26 марта, с 8:00 до 9:30 на внеочередном заседании Таллиннское горсобрание обсудит вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту (Центристская партия).
Фото и видео ⟩ Интриги больше нет: Михаил Кылварт лишился поста мэра Таллинна
Вотум недоверия поддержал 41 депутат.
Напомним, что на прошлой неделе 37 оппозиционных депутатов Таллиннского городского собрания инициировали вотум недоверия мэру. Горсобрание Таллинна состоит из 79 членов. Чтобы сместить Михаила Кылварта с поста мэра столицы, его противникам необходимо набрать сорок голосов.
В понедельник депутат Таллиннского горсобрания Евгений Осиновский подтвердил, что Социал-демократическая партия поддержит вотум недоверия.
Правление соцдемов приняло решение прекратить сотрудничество с Центристской партией в Таллиннском горсобрании и проинформировало об этом руководство центристов. «Веры в то, что эта коалиция сможет продолжать функционировать разумным образом, больше нет - к такому выводу мы пришли», - заявил Евгений Осиновский.
Комментируя решение Социал-демократической партии о выходе из правящей коалиции с Центристской партией в Таллинне, Михаил Кылварт заявил, что соцдемы будут обслуживать интересы Партии реформ не только на государственном уровне, но и в Таллинне.
«Понятно, что задавать тон будет Партия реформ и понятно, что мы увидим и по идеологической составляющей, и по содержанию принятия решений, что тот стиль руководства, который сейчас мы видим на уровне государства, придет и в Таллинн», - сказал он в интервью ERR.
«Очевидно, что мяч находится в руках социал-демократов, они должны все взвесить. Я считаю, что осенью 2021 года они совершили ошибку. Тогда я предложил им сформировать другую силу, чтобы положить конец единоличной власти Центристской партии в Таллинне, но в то время это их не устроило. Я верю, что они извлекли достаточно уроков за эти два года и понимают, что сделали неправильный выбор», - сказал в студии Postimees председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу.
Рейнсалу отметил, что если появится возможность сформировать коалицию без Центристской партии, это можно сделать с четырьмя или пятью партиями: «Но комбинаций не очень много».
По его словам, если возникнет возможность смены власти, в Таллинне должна быть перевернута совершенно новая страница. «Эта новая страница должна содержать такие ключевые слова, как честное управление городом, дружественное к Эстонии управление городом, а также важно, чтобы качество жизни горожан росло», - сказал Рейнсалу.
За ходом внеочередного заседания можно следить здесь.