Опрос: более половины жителей Эстонии меняют жилье как перчатки

Как отмечается в переданном сообщении, исследование Luminor показало, что 55% жителей Эстонии, 44% жителей Латвии и 39% жителей Литвы меняли место жительства четыре и более раз за свою жизнь. В Эстонии 4% респондентов всю жизнь живут на одном месте, а в Латвии и Литве никогда не переезжали из одного дома в другой 8%.

«Одним из факторов, заставляющих людей в Эстонии чаще переезжать, является разница в доходах по сравнению с другими странами Балтии. Опрос, проведенный среди жителей Эстонии, показал, что чем выше доход, тем больше вероятность переезда. Как известно, Эстония в последние десятилетия опережает Латвию и Литву по уровню чистой заработной платы», – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане.

Исследование показало, что в Эстонии 40% жителей, получающих нетто-зарплату в размере 551-700 евро, меняли жилье более четырех раз за свою жизнь, а 64% людей, зарабатывающих 1500 евро и более, меняли жилье четыре и более раз.

Еще одной причиной смены жилья жители Эстонии называют более высокий объем строительства нового жилья в стране по сравнению с Латвией и Литвой.

«Цены на строительство одинаковы в каждой из стран Балтии, но в Эстонии покупатели жилья наиболее восприимчивы к высоким ценам, поэтому застройщики Балтии охотнее всего работают в Эстонии. - На эстонский рынок недвижимости также приходят деньги иностранных инвесторов. В результате у жителей Эстонии появилось больше возможностей для выбора нового жилья, а это значит, что люди чаще меняют место жительства», – говорит он.

Среди жителей Эстонии чаще всего меняют жилье молодые люди в возрастной группе 25-34 года, причем 59% из них жили уже в четырех и более местах. В основном количество людей в Эстонии, сменивших место жительства, остается одинаковым в разных возрастных группах, причем большинство людей в каждой возрастной группе переезжали четыре и более раз. Также можно отметить, что жители Таллинна, самого густонаселенного города, меняют свое жилье несколько чаще, чем жители других регионов Эстонии.

Исследование, проведенное Norstat по заказу Luminor в конце декабря 2023 года, охватило в общей сложности 1002 человека.