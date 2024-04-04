В течение последних недель эксперты ЕС наблюдали непрерывную дезинформационную кампанию российских пропагандистов, направленную против Франции и ее первой семьи после заявлений президента Эмманюэля Макрона о возможности появления западных войск в Украине.
После высказываний Макрона, Кремль начал активно проводить пропагандистскую кампанию против Франции
«Кампания, направленная против Франции, доказывает, что вожделенные российские "традиционные ценности" являются ничем иным, как фасадом, скрывающим уродливую реальность мизогинии, языка ненависти и жестокой дискриминации меньшинств», - сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сайт EUvsDisinfo, который ведет оперативная группа по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы ЕС.
В частности, кремлевские пропагандисты распространяли женоненавистнические нападки на первую леди Франции Бриджит Макрон. Эксперты обратили внимание на то, как прокремлевские дезинформационные СМИ были заняты тем, что давали эфир и платформу для самых нелепых теорий заговора в отношении первой леди Франции.
«Нельзя избавиться от мысли, что Париж задел Россию за живое, и вместе с заявлением президента Макрона о том, что ничего нельзя исключать с точки зрения военной поддержки Украины, Кремль начал более агрессивную кампанию по подрыву французской власти», – отмечают исследователи роспропаганды.
Российские СМИ называют Францию империалистической, разжигающей войну, нацистской, русофобской страной.
В дополнение к нападкам на первую семью, прокремлевские рупоры были заняты включением Франции в свою уже старую схему. Один из недавних примеров таких переработанных дезинформационных нарративов заключается в том, что Франция участвует в будущем разделе Украины – конечно, вместе с Польшей.
Также эксперты ЕС обратили внимание на распространение дезинформации о том, что Франция якобы массово вербует солдат в интернете, что, очевидно, не соответствует действительности.
EUvsDisinfo является проектом группы стратегических коммуникаций Европейской службы внешних действий – дипломатического ведомства ЕС. Проект запустили в 2015 году для анализа дезинформационных кампаний России против ЕС, отдельных стран-членов и соседей Евросоюза и реагирования на них.
Несмотря на споры вокруг высказываний о возможной отправке западных войск в Украину, Макрон отказался отступить, настаивая на том, что его заявления были хорошо продуманы, но также подчеркнув, что Франция не будет следовать «логике эскалации» в отношениях с Москвой.
Впоследствии, комментируя затронутую им идею, Макрон отметил, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.