Новый прогноз Министерства финансов на этот год экономического роста не обещает

Тем не менее, по оценке министерства, в течение последних лет факторы, сдерживающие развитие экономики Эстонии, отступают - рост цен замедляется, продолжается рост зарплат, процентные ставки постепенно снижаются и нет высокой безработицы. Высокий бюджетный дефицит помог людям и предприятиям лучше пережить годы спада, но в последующие годы государству следует приложить усилия, чтобы остановить быстрый рост государственного долга, сообщило министерство.

В прошлом году товарообмен сократился по всему миру. По всему миру это было обусловлено охлаждением китайской экономики и геополитическим напряжением. В развитых странах и Европе добавились предпринятый для сдерживания инфляции быстрый рост процентных ставок, а также ухудшение экономической деятельности в капитало- и энергоемких сферах деятельности в результате энергетического кризиса.

Тем не менее, прогнозы иностранных рынков указывают на восстановление рынков экспорта Эстонии. Влияние факторов, сдерживавших внутренний спрос, также сокращается. «Пик роста цен пройден, ценовое давление внутри страны снижается, под влиянием снижения энергетического кризиса цены на энергоносители понизились, а цены на сырье на мировом рынке стабилизировались и снижаются», - сказал в пресс-релизе министр финансов Март Вырклаэв.

«Правда, уровень безработицы в этом году несколько вырастет, но Министерство финансов не прогнозирует сильного скачка безработицы», - добавил министр. Тем не менее, существенное восстановление ожидается в 2025 году, когда экономический рост, по прогнозу, будет достигать 3,3 процента.