Согласно весеннему экономическому и финансовому прогнозу Министерства финансов, во второй половине прошлого года спад внешнего спроса был сильнее ожидаемого, а поворота к восстановлению экономики, на который рассчитывали, не произошло; на этот год министерство прогнозирует нулевой рост.
Новый прогноз Министерства финансов на этот год экономического роста не обещает
Тем не менее, по оценке министерства, в течение последних лет факторы, сдерживающие развитие экономики Эстонии, отступают - рост цен замедляется, продолжается рост зарплат, процентные ставки постепенно снижаются и нет высокой безработицы. Высокий бюджетный дефицит помог людям и предприятиям лучше пережить годы спада, но в последующие годы государству следует приложить усилия, чтобы остановить быстрый рост государственного долга, сообщило министерство.
В прошлом году товарообмен сократился по всему миру. По всему миру это было обусловлено охлаждением китайской экономики и геополитическим напряжением. В развитых странах и Европе добавились предпринятый для сдерживания инфляции быстрый рост процентных ставок, а также ухудшение экономической деятельности в капитало- и энергоемких сферах деятельности в результате энергетического кризиса.
Тем не менее, прогнозы иностранных рынков указывают на восстановление рынков экспорта Эстонии. Влияние факторов, сдерживавших внутренний спрос, также сокращается. «Пик роста цен пройден, ценовое давление внутри страны снижается, под влиянием снижения энергетического кризиса цены на энергоносители понизились, а цены на сырье на мировом рынке стабилизировались и снижаются», - сказал в пресс-релизе министр финансов Март Вырклаэв.
«Правда, уровень безработицы в этом году несколько вырастет, но Министерство финансов не прогнозирует сильного скачка безработицы», - добавил министр. Тем не менее, существенное восстановление ожидается в 2025 году, когда экономический рост, по прогнозу, будет достигать 3,3 процента.
По заверению министерства, бюджетный стимул правительства позволил экономике лучше пережить годы спада, но прогноз показывает также, что без мер, сокращающих бюджетный дефицит, дефицит в предстоящие годы только усилится и продолжится быстрый рост долгового бремени правительственного сектора.
«Поскольку значительная часть предусмотренных бюджетной стратегией мер на осуществлена, мы по-прежнему видим в основном прогнозе Министерстве финансов крупный бюджетный дефицит, - пояснил глава отдела фискальной политики министерства Рауль Ляттемяэ. - Для того, чтобы учесть влияние не вошедших в прогноз, но предусмотренных бюджетной стратегией решений, мы в этот раз составили дополнительный сценарий в качестве приложения к бюджету».
Прогноз также показывает, что согласованные госбюджет и бюджетная стратегия остается целесообразными. Для возвращения дефицита правительственного сектора в предусмотренную законом о государственном бюджете колею потребуются серьезные усилия в период 2025–2028, но объем мер, запланированный осенью в рамках бюджетной стратегии для приведения государственных финансов в порядок, является достаточным для достижения необходимого результата, считает министерство.
Министерство финансов составляет финансовый и экономический прогноз дважды в год, весной и летом. Прогнозы используются правительством и Рийгикогу при принятии решений в рамках бюджетной политики и предприятия при составлении своих стратегических планов. Прогноз Министерства финансов опирается на принятые Рийгикогу решения и методику Европейской комиссии.