Число туристов растет: из каких стран едут посмотреть Эстонию

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в феврале в предприятиях по размещению Эстонии останавливалось более 107 000 зарубежных и около 118 000 местных туристов. «По сравнению с февралем прошлом года зарубежных туристов было на 4% больше, однако все еще на 11% меньше, чем непосредственно перед кризисом в феврале 2020 года. Количество местных туристов было на 1% меньше рекордного показателя в феврале прошлого года», — объяснила Лаурмаа.

В феврале больше всего туристов в предприятия по размещению прибыло из Финляндии (более 49 000 человек) и Латвии (более 17 000). В годовом сравнении в предприятиях по размещению остановилось на 2% больше туристов из Финляндии и на 27% больше туристов из Латвии. Больше туристов прибыло также из Литвы, Германии, Соединенных Штатов Америки и стран Азии. Тем не менее, количество туристов из многих стран было меньше, чем в феврале прошлого года. Из зарубежных туристов 78% останавливались в предприятиях по размещению Харьюского уезда, далее следовали Пярнуский (9%), Тартуский (6%) и Валгаский (2%) уезды. В общей сложности они провели в Эстонии более 211 000 ночей.

Из местных туристов 69% отметили целью своей поездки отдых, 21% — работу. Больше всего местных туристов остановилось в Харьюском уезде (33%), далее следуют Пярнуский (14%), Тартуский (12%) и Ида-Вируский (11%) уезды. Местные туристы провели в предприятиях по размещению около 198 000 ночей.

В феврале свои услуги туристам предлагали 903 предприятия по размещению. В распоряжении гостей было около 21 000 номеров и 47 000 койко-мест, заполнены были 40% номеров. Стоимость в предприятии по размещению составила в среднем 43 евро в сутки, что на 1 евро дороже, чем в феврале 2023 года, и на 9 евро дороже, чем перед кризисом в феврале 2020 года. В Ляэне-Вируском уезде стоимость проживания составила в среднем 51 евро, в Тартуском — 47 евро, в Харьюском — 45 евро, в Ида-Вируском — 43 евро, а в Пярнуском и Валгаском уездах — 37 евро в сутки.

Департамент статистики собирает и анализирует данные о деятельности предприятий по размещению по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущей экономической ситуации в Эстонии.