НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Отсрочка для лимонадного налога, презентация ежегодника КаПо, отказ Васильева от капитанства в сборной

Генеральный директор КаПо Марго Паллосон сказал на презентации, в частности, о том, что митрополит Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) Евгений, покинувший Эстонию в феврале, распространял кремлевские нарративы и вмешивался в парламентские выборы в Эстонии.

Паллосон пояснил, что эстонское государство по этой причине не сочло возможным продлить вид на жительство митрополиту Евгению. Паллосон добавил, что после отъезда Евгения Московский патриархат выступал с еще более вопиющими призывами, чем были известны раньше.

В ежегоднике КаПо подчеркивается, что одним из приоритетов или направлений российской политики является искажение исторических нарративов, среди прочего, для закрепления образа так называемого освободителя.

КаПо указывает, что Кремль строит информационные операции по дискредитации стран на основе инцидентов и противоречий, возникших в связи с отрицанием советской оккупации. Таким образом, Россия стремится представить в медиапространстве примеры системной дискриминации русских и проявления нацизма.

В частности, в ежегоднике был упомянут депутат Нарвского горсобрания Алексей Мяги.

Алексей Мяги. Фото: Илья Смирнов

В ежегоднике Мяги назвали влиятельным депутатом, который в августе 2022 года в соцсетях опубликовал эмоциональные видеообращения по поводу судьбы памятника-танка и назвал позором решение правительства перенести танк в Эстонский военный музей. Также политик выразил надежду, что танк вернется в Нарву, где его встретят с цветами.