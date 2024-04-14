Главными событиями уходящей недели в Эстонии стали перенос срока введения налога на сладкие напитки, презентация ежегодника Полиции безопасности, а также заявление футболиста Константина Васильева о том, что он отказывается от статуса капитана сборной Эстонии.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Отсрочка для лимонадного налога, презентация ежегодника КаПо, отказ Васильева от капитанства в сборной
Введение лимонадного налога отложено до 2026 года
В среду, 10 апреля, министр здоровья Рийна Сиккут представила правительству законопроект о налоге на сладкие напитки, из которого следует, что закон вступит в силу 1 января 2026 года. Ранее планировалось, что так называемый лимонадный налог вступит в силу в начале 2025 года.
В четверг, 11 апреля, правительство одобрило законопроект о налоге на подслащенные напитки и направило его на обсуждение в Рийгикогу.
Объектом налогообложения является подслащенный напиток, содержание сахара в котором составляет не менее 5 грамм на 100 миллилитров напитка и/или к которому добавлен подсластитель. Ставка налога зависит от содержания сахара и использования подсластителей: для напитков, содержащих менее 8 г/100 мл сахара, применяется ставка налога 15 центов за литр, для напитков, содержащих более 8 г/100 мл сахара, ставка налога составляет 45 центов за литр. При содержании подсластителя применяется ставка налога 15 центов за литр.
На пробных экзаменах произошел масштабный сбой
Утром в понедельник выпускники основной школы начали пробный электронный экзамен по эстонскому языку, но столкнулись с проблемами. Экзаменационная информационная система (EIS), через которую они сдавали экзамен, в какой-то момент стала работать крайне медленно.
Во многих школах пришлось продлевать время, отпущенное участникам экзаменов на выполнение заданий.
Ранее, 6 апреля, вступительные экзамены государственных гимназий были сорваны из-за сбоя системы.
Полиция безопасности ознакомила общественность со своим ежегодником
В пятницу, 12 апреля, состоялась презентация ежегодника Полиция безопасности (КаПо).
Генеральный директор КаПо Марго Паллосон сказал на презентации, в частности, о том, что митрополит Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) Евгений, покинувший Эстонию в феврале, распространял кремлевские нарративы и вмешивался в парламентские выборы в Эстонии.
Паллосон пояснил, что эстонское государство по этой причине не сочло возможным продлить вид на жительство митрополиту Евгению. Паллосон добавил, что после отъезда Евгения Московский патриархат выступал с еще более вопиющими призывами, чем были известны раньше.
В ежегоднике КаПо подчеркивается, что одним из приоритетов или направлений российской политики является искажение исторических нарративов, среди прочего, для закрепления образа так называемого освободителя.
КаПо указывает, что Кремль строит информационные операции по дискредитации стран на основе инцидентов и противоречий, возникших в связи с отрицанием советской оккупации. Таким образом, Россия стремится представить в медиапространстве примеры системной дискриминации русских и проявления нацизма.
В частности, в ежегоднике был упомянут депутат Нарвского горсобрания Алексей Мяги.
В ежегоднике Мяги назвали влиятельным депутатом, который в августе 2022 года в соцсетях опубликовал эмоциональные видеообращения по поводу судьбы памятника-танка и назвал позором решение правительства перенести танк в Эстонский военный музей. Также политик выразил надежду, что танк вернется в Нарву, где его встретят с цветами.
В разделе, где упоминается Алексей Мяги, речь идет о том, что Россия пытается использовать подконтрольных ей людей, живущих в соседних странах, в геополитических целях и влиять на политику соседних государств. Прежде всего, это инструменты внешней политики и влияния, цель которых - дать России повод вмешиваться во внутренние дела других стран, как она это сделала в Украине.
Глава МВД предложил признать Московский патриархат террористической организацией
11 апреля вечером в прямом эфире передачи «Первая студия» на телеканале ETV министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что намерен предложить Рийгикогу признать Московский патриархат террористической организацией, чтобы запретить его деятельность в Эстонии.
Представитель Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) заявил во вторник, что они не находятся в прямом подчинении Московского патриарха и не могут нести ответственность за звучащие в Москве высказывания в поддержку войны России против Украины. Тем самым местная церковь, по сути, отвергла требование Ляэнеметса выйти из подчинения российского патриарха Кирилла.
По словам Лаури Ляэнеметса, основываясь на экспертизе МВД и оценке Полиции безопасности, которая только что поступила к нему, у него как у министра внутренних дел не остается другого выбора, кроме как самому принять меры для разрыва связей между ЭПЦ МП и Московским патриархом.
Васильев отказался от капитанской повязки
После собрания руководства Эстонского футбольного союза (ЭФС), состоявшегося во вторник вечером, стало известно, что Константин Васильев отказывается от капитанской повязки в сборной Эстонии.
Как известно, на прошлой неделе Васильев в подкасте Õhtuleht «Третий тайм» сказал, что он не занимает ничью сторону в конфликте между Россией и Украиной.
Константин Васильев на собрании правления ЭФС пояснил, что он по сути является пацифистом и в любом отношении лоялен к Эстонии, но, понимая сложившуюся ситуацию, он отказывается от капитанской повязки в сборной Эстонии.
Руководство ЭФС объявило, что признает решение Васильева и не сомневается в его лояльности.
Позднее недавно избранный в правление Эстонского футбольного союза знаменитый футболист Рагнар Клаван раскрыл детали обсуждения, состоявшегося во вторник на собрании правления.
Клаван подчеркнул, что с учетом разговора на собрании правления, где Васильев дважды подчеркнул, что готов сражаться за Эстонскую Республику, он считает Васильева эстонцем, а если он эстонец, то может быть игроком сборной. С другой стороны, подчеркнул Клаван, правление ЭФС не может устанавливать какие-либо ограничения в отношении того, кто эти эстонцы, которые могут играть в сборной Эстонии.
Дисквалификация сильнейшего фехтовальщика Эстонии
В понедельник, 8 апреля, стало известно, что чемпион Эстонии по фехтованию на шпагах среди мужчин Стен Прийнитс дисквалифицирован на полтора года за нарушение правил Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). 36-летний Прийнитс, который на протяжении многих лет является одним из лучших фехтовальщиков Эстонии, должен был через две недели принять участие в Люксембурге в отборочных соревнованиях европейской зоны к Олимпийским играм, но теперь надежды на участие в Олимпиаде рухнули.
В начале марта Эстонский фонд антидопинговой и спортивной этики (EADSE) хотел взять у Прийнитса допинг-пробу, однако фехтовальщика не оказалось в том месте, где он должен был находиться по информации базы данных тестирования ADAMS. Это было третье нарушение за год, что и повлекло за собой столь суровое наказание.
Назначена дата выборов мэра Таллинна
Утром в среду, 10 апреля, стало известно, что для утверждения нового мэра Таллинна столичное городское собрание в воскресенье, 14 апреля, соберется на внеочередное заседание.
Голосование должно состояться в 10 часов воскресного утра.
На этом же заседании будут произведены замены в составе управы. Как следует из повестки сессии, депутатский корпус намерен проголосовать и по вотуму недоверия зампреду горсобрания, представляющему Центристскую партию Мареку Юргенсону.