Советникам таллиннских вице-мэров выплачены внушительные премии

В минувшее воскресенье, когда горсобрание избрало Евгения Осиновского мэром Таллинна, городской секретарь Таллинна Прийт Лелло назначил вынужденным покинуть свои посты советникам вице-мэров в качестве вознаграждения на общую сумму почти в 45 000 евро.