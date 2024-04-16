В студии Postimees новый вице-мэр Алексей Яшин: сможет ли он перевести русские школы Таллинна на эстонский язык обучения или провалится?

Партия реформ, «Ээсти 200», Социал-демократическая партия и «Отечество», образовавшие новую коалицию в столице, обещают в разделе коалиционного соглашения, посвященном образованию, помимо перехода на эстоноязычное образование, реорганизовать сеть школ, повысить зарплаты учителям, ускорить строительство детских садов и снизить плату за место в них, закрыть Фонд Таллиннского русского лицея, который занимался поддержкой русскоязычного образования.

Реален ли этот амбициозный план? Как именно эти изменения будут реализованы в ближайшее время, до местных выборов 2025 года? Ведущий – Сергей Метлев.