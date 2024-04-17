Сегодня, 23 апреля, журналист Rus.Postimees Анастасия Тидо задаст в прямом эфире вопросы читателей новому мэру Таллинна Евгению Осиновскому (Cоциал-демократическая партия). Смотрите эфир в 13.30-14.20!
НА ЛИНИИ МЭР ТАЛЛИННА ⟩ Осиновский ответит в прямом эфире на каверзные и неожиданные вопросы читателей
В течение недели читатели Rus.Postimees могли оставить свои вопросы новому мэру столицы в специальной форме на портале и на страничке издания в Facebook.
Всего было задано около 150 уникальных вопросов: от способа прихода Осиновского к власти до будущего русскоязычных школ в Таллинне; от дефицита парковочных мест до транспортных и экологических проблем; от городских финансов и бюрократии до закрытия городских СМИ. Читатели не поскупились и на личные вопросы к мэру.
Прямой эфир продлится 50 минут, и мы постараемся задать за это время максимальное количество вопросов.