В начале этой недели завершилось почти двухнедельное пребывание в нашей стране делегации МВФ, которая проводила консультации с членами правительства и Рийгикогу, а также с руководителями и аналитиками Банка Эстонии, различных министерств и учреждений, после чего дала рекомендации по улучшению конкурентоспособности эстонской экономики. О том, какие из этих советов будет исполнить легче, а какие тяжелее, ведущий студии Postimees в 13.00 поговорит с финансовым экспертом Роном Лувищуком.
В студии Postimees Рон Лувищук: как повысить конкурентоспособность эстонской экономики?
- Три главные общие рекомендации, которые поступили от МВФ, выглядят так: притормозить рост зарплат в общественном секторе, ввести некоторые налоги и ускорить зеленый переход. Какая из этих мер самая важная, какая не так значительна, или у «формулы успеха» действительно три слагаемых, ни одним из которых нельзя пренебречь?
- МВФ подчеркивает, что в дальнейшем для Эстонии будет крайне важно держать под контролем заработную плату в государственном секторе, ограничивая полномочия министерств, местных органов власти и правительственных учреждений по повышению зарплаты. Действительно ли в Эстонии так раздут государственный аппарат, действительно ли большие затраты на зарплаты «бюджетникам» - это то, что сдерживает рост эстонской экономики?
- МВФ обращает внимание на то, что население Эстонии стареет, из-за этого могут обостриться проблемы с доступностью и качеством медицинских услуг, в связи с чем возникнет также более широкий вопрос: сохранять ли конкурентоспособную налоговую среду в стране или приближаться к модели социального обеспечения с более широким предоставлением госуслуг и более сильной системой социальной защиты. Какой вариант с большей вероятностью ждет Эстонию, всегда ли сильная система соцзащиты мешает экономической конкурентоспособности государства?
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