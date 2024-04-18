В студии Postimees Рон Лувищук: как повысить конкурентоспособность эстонской экономики?

- Три главные общие рекомендации, которые поступили от МВФ, выглядят так: притормозить рост зарплат в общественном секторе, ввести некоторые налоги и ускорить зеленый переход. Какая из этих мер самая важная, какая не так значительна, или у «формулы успеха» действительно три слагаемых, ни одним из которых нельзя пренебречь?

- МВФ подчеркивает, что в дальнейшем для Эстонии будет крайне важно держать под контролем заработную плату в государственном секторе, ограничивая полномочия министерств, местных органов власти и правительственных учреждений по повышению зарплаты. Действительно ли в Эстонии так раздут государственный аппарат, действительно ли большие затраты на зарплаты «бюджетникам» - это то, что сдерживает рост эстонской экономики?

- МВФ обращает внимание на то, что население Эстонии стареет, из-за этого могут обостриться проблемы с доступностью и качеством медицинских услуг, в связи с чем возникнет также более широкий вопрос: сохранять ли конкурентоспособную налоговую среду в стране или приближаться к модели социального обеспечения с более широким предоставлением госуслуг и более сильной системой социальной защиты. Какой вариант с большей вероятностью ждет Эстонию, всегда ли сильная система соцзащиты мешает экономической конкурентоспособности государства?

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