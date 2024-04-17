Неравнодушная прохожая предотвратила передачу денег мошенникам

Эвелин показалось необычным поведение женщины, поэтому она решила выяснить, в чем дело. Оказалось, что 67-летней женщине позвонили мошенники и попросили ее снять наличные в банкомате и отправить их с помощью посылочного автомата Omniva.

«Эвелин вмешалась, и благодаря ей женщина не отправила деньги мошенникам. После этого полицейские отвели 67-летнюю женщину к банкомату, и она смогла спокойно положить снятые деньги обратно на свой банковский счет», - говорится на страничке Лыунаской префектуры в Facebook.

Предупредите родных и близких

В последние недели участились звонки от мошенников, выдающих себя за полицейских, сотрудников банка или другой компании.

Звонящий утверждает, что, например, чтобы продлить контракт с оператором мобильной связи, поймать недобросовестного сотрудника или проверить деньги на счете, нужно отнести наличные в банкомат или отдать курьеру.

В полиции напоминают, что класть наличные в посылочные автоматы запрещено. В большинстве случаев жертвами становятся пожилые люди, поэтому стражи правопорядка призывают предупредить их об этой схеме или вмешаться, как Эвелин, в случае, если заметите, что человек ведет себя как-то странно.