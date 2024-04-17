Финансовая разведка: в Эстонии работают компании, связанные с иностранцами из стран с повышенным риском финансирования терроризма

Эстонии и раньше, и сейчас угрожает трансграничное отмывание денег и финансирование терроризма, - уверены в эстонском подразделении финансовой разведки.

По данным экспертов, самыми используемыми методами в Эстонии являются работа с открытыми счетами или электронными кошельками для перемещения преступных доходов. Треть всех случаев связаны с эстонскими компаниями, через которые совершаются преступления или подозреваются действия в других странах. В последнем случае наиболее часто встречаются ситуации, когда в Эстонии создается компания, за которой стоит иностранный гражданин без связей с Эстонией.

«Более пятой части эстонских компаний связаны с иностранными лицами, из которых 6% связаны с лицами из стран с повышенным риском финансирования терроризма, - утверждают в Бюро. - Это означает, что мы в значительной степени открыли наше деловое окружение для нерезидентов, у которых часто нет связей с Эстонией. Важно отметить, что в значительной части этих компаний также наблюдаются признаки повышенного риска отмывания денег и финансирования терроризма».

«Финансовое разведывательное бюро выявило, что иностранные лица играют важную роль в эстонском бизнес-окружении. По крайней мере, в четверти случаев мы не знаем, чем занимаются эти компании, потому что они не предоставляют финансовую отчетность в Эстонии, - поясняет заместитель руководителя Финансового разведывательного бюро Тоомас Плаадо. - Показатели активности в Эстонии являются наименьшими у компаний, связанных с поставщиками услуг бизнеса, и также у компаний, связанных с лицами из стран с повышенным риском финансирования терроризма. Сложно понять, почему в таких случаях необходимо создавать компанию в Эстонии. Для государства это значительный риск, если мы не знаем, кто и с какой целью фактически использует наше деловое окружение».

Из 80 000 компаний, связанных с нерезидентами, 12 000 связаны с лицензированными поставщиками услуг бизнеса.

«Мы обнаружили, что нерезидентами предлагаются услуги по скрытию членов правления, фактических бенефициаров и акционеров. Также активность поставщиков услуг бизнеса слишком низкая - всего 4% предоставили Финансовому разведывательному бюро сообщения в 2023 году, среди которых не было ни одного подозрения на финансирование терроризма», - сказал Плаадо.

По словам Плаадо, частично риск неактивных компаний будет снижаться автоматическим удалением компании из реестра за не представление отчетности о финансовом годе. «Публичное раскрытие регистрационных данных увеличивает прозрачность юридических лиц, однако текущее качество данных не позволяет полностью реализовать потенциал открытых данных», - добавил Тоомас Плаадо.