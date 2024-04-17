Ср, 17.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ФОТО ⟩ В Пярнумаа столкнулись две машины, женщина и ребенок доставлены в больницу

Анника Аувяэрт
Copy
Фото с места аварии в Пярнуском уезде.
Фото с места аварии в Пярнуском уезде. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Сегодня в 15.37 в центр тревоги поступило сообщение, что в Ториской волости Пярнуского уезда зафиксировано серьезное ДТП.

Произошло столкновение легковых автомобилей Toyota и Honda. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск сообщила, что, по предварительной информации, автомобиль Toyota двигался из Пярну в сторону Вяндра, когда в его боковую часть врезался выехавший со второстепеннной на главную дорогу автомобиль Honda. Его водитель не заметил машину, двигавшуюся по главной дороге.

Водители попавших в ДТП машин были трезвы, шины соответствовали требованиям.
Водители попавших в ДТП машин были трезвы, шины соответствовали требованиям. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

После столкновения медики доставили женщину, управлявшую Toyota, и ехавшего с ней ребенка в больницу на медицинское обследование. Водитель Honda в аварии не пострадал.

Водители обеих машин были трезвы и имели право на управление транспортным средством. В машинах использовалось защитное оборудование, а шины соответствовали требованиям.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх