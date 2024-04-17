ФОТО ⟩ В Пярнумаа столкнулись две машины, женщина и ребенок доставлены в больницу

Произошло столкновение легковых автомобилей Toyota и Honda. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск сообщила, что, по предварительной информации, автомобиль Toyota двигался из Пярну в сторону Вяндра, когда в его боковую часть врезался выехавший со второстепеннной на главную дорогу автомобиль Honda. Его водитель не заметил машину, двигавшуюся по главной дороге.