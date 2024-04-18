Международная операция ⟩ Арестованы 37 преступников по всему миру, которые выманивали у жителей Эстонии деньги

В ходе международного расследования было выявлено не менее 66 000 веб-сайтов, которые использовались почти 10 000 преступниками для выманивания у жертв данных или денег. Из-за этой платформы пострадало более миллиона человек по всему миру. Украденные деньги перемещались по разным банковским счетам и снимались наличными, поэтому вернуть их практически невозможно.

В направлении Эстонии через платформу осуществили фишинговые атаки до 30 преступников, из которых не менее десяти наиболее активных были задержаны в разных странах.

«Международные операции такого масштаба требуют очень хорошего сотрудничества и координации. Совместными усилиями нам удалось закрыть платформу, которая создавала условия для деятельности многим мошенникам. К сожалению, это не единственная такая среда, и полиция продолжает сотрудничество с целью пресечения деятельности мошенников. Мошенничество - это глобальный вид преступлений, и закрытие даже очень крупной платформы не будет иметь окончательного эффекта, поскольку преступники очень заинтересованы в создании и использовании новых способов мошенничества. Именно поэтому важно, чтобы каждый человек знал об этих опасностях, не переходил по присланной ссылке, не проходил аутентификацию после или во время телефонного звонка и не осуществлял переводы», - сказал Кельт.

Видео является примером того, как преступник выманивает у потерпевшего данные для входа в систему. В то же время преступник на другом компьютере входит на реальный банковский счет жертвы и получает доступ ко всем деньгам.