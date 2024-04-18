Ляэнеметс: нет планов объявлять Русскую православную церковь террористической организацией

«Предложение объявить какую-либо церковь террористической исходило не от министра внутренних дел, и у правительства тоже нет такого желания, ни в отношении действующей в России православной церкви, ни в отношении православной церкви, действующей в Эстонии», - сказал Ляэнеметс.

Министр добавил, что все церковные здания должны оставаться открытыми, ни у кого ничего не планируется отнимать и религиозные приходы должны иметь возможность функционировать: «Единственный вопрос - это содержательная связь с Московским патриархатом. Мы предпочитаем, чтобы церковь сделала это (разрыв связей с Москвой) сама, предприняла бы все необходимые шаги. Мы готовы всячески поддерживать церковь и общины», - подчеркнул Ляэнеметс.

По его словам, планируется наладить прямой контакт с приходами и прояснить ситуацию с безопасностью. «Даниил, викарный епископ Эстонской православной церкви Московского патриархата выразил намерение встретиться с представителями Министерства внутренних дел, и это обязательно состоится на следующей неделе», - добавил Ляэнеметс.