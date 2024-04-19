На что рассчитывает оппозиция, инициировавшая вотум недоверия мэру Евгению Осиновскому? Почему фракция EKRE не намерена сотрудничать с новой властью? Что станет самым большим вызовом для коалиции и оппозиции?
Студия Postimees: зачем EKRE раскачивает власть в Таллинне?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель фракции EKRE в Таллиннском горсобрании Март Каллас. Смотрите интервью в 13:00!
- Когда может состояться голосование по вопросу о доверии новому градоначальнику?
- Основание для недоверия – подозрение в нарушении тайны голосования. Насколько сложно это будет доказать?
- Сумеет ли оппозиция превратить 39 подписей под заявлением в 40 реальных голосов?
- На кого рассчитывают EKRE и Центристская партия?
- Как прошло первое после смены власти заседание Горсобрания, состоявшееся накануне?
- Как оппозиционные политики оценивают воскресные выборы мэра?
- Ждет ли столичная фракция EKRE серьезных перемен в Таллинне от новой власти?
- Как избежать хаоса в управлении столицей?