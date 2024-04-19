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Студия Postimees: зачем EKRE раскачивает власть в Таллинне?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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На что рассчитывает оппозиция, инициировавшая вотум недоверия мэру Евгению Осиновскому? Почему фракция EKRE не намерена сотрудничать с новой властью? Что станет самым большим вызовом для коалиции и оппозиции?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель фракции EKRE в Таллиннском горсобрании Март Каллас. Смотрите интервью в 13:00!

  • Когда может состояться голосование по вопросу о доверии новому градоначальнику?
  • Основание для недоверия – подозрение в нарушении тайны голосования. Насколько сложно это будет доказать?
  • Сумеет ли оппозиция превратить 39 подписей под заявлением в 40 реальных голосов?
  • На кого рассчитывают EKRE и Центристская партия?
  • Как прошло первое после смены власти заседание Горсобрания, состоявшееся накануне?
  • Как оппозиционные политики оценивают воскресные выборы мэра?
  • Ждет ли столичная фракция EKRE серьезных перемен в Таллинне от новой власти?
  • Как избежать хаоса в управлении столицей?
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