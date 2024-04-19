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Предприниматель: то, что произошло в Эстонии, – это уровень банановой республики

Лийна Лакс
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Отто Пукк считает, что люди хотят работать там, где они ощущают свой вклад и имеют возможность брать на себя ответственность за то, что они сделали.
Отто Пукк считает, что люди хотят работать там, где они ощущают свой вклад и имеют возможность брать на себя ответственность за то, что они сделали. Фото: Incap

Руководитель занимающейся производством электроники в ​​Курессааре фирмы Incap Отто Пукк говорит, что год начался для компании хорошо, все направления бизнеса демонстрируют рост, и Индия также начинает догонять.

В прошлом году Incap удивила инвесторов сообщение, что их крупнейший клиент задерживает заказы. Цена акции упала с 22 евро до едва шести евро, сейчас она составляет девять евро. Пукк сказал, что у клиента были проблемы со складом, но сейчас все снова заработало.

«Индустрия электроники растет – ее все больше и больше внедряют во все. 80 процентов нашей продукции уходит на вещи, связанные с зеленой технологией, умные сети электроснабжения, газа и водоснабжения. Они все время растут! Есть и более печальные секторы, такие как военная или медицинская промышленности», - сказал Пукк.

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