Предприниматель: то, что произошло в Эстонии, – это уровень банановой республики

Руководитель занимающейся производством электроники в Курессааре фирмы Incap Отто Пукк говорит, что год начался для компании хорошо, все направления бизнеса демонстрируют рост, и Индия также начинает догонять.
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В прошлом году Incap удивила инвесторов сообщение, что их крупнейший клиент задерживает заказы. Цена акции упала с 22 евро до едва шести евро, сейчас она составляет девять евро. Пукк сказал, что у клиента были проблемы со складом, но сейчас все снова заработало.