Полиция ищет пропавшую в Таллинне 15-летнюю Ангелину

Ангелина ушла из приюта 19 апреля вечером и пропала. Девочка может находиться в Копли, Ласнамяэ или Рапла. Ранее она подобным образом уже убегала из дома.

Приметы пропавшей: рост 164 см, худощавое телосложение, темные волосы до плеч. Когда Ангелина уходила из приюта, на ней было длинное серое пальто и темные брюки клеш.

Полиция просит всех, кто видел Ангелину или располагает информацией о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112 или по адресу электронной почты tiia.nilp@politsei.ee.