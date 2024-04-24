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Студия Postimees: без зарплат и отпускных – что делать?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Почему растет количество трудовых споров? Много ли обманутых работников? Как действовать, если работодатель недоплатил, отказал в зарплате и отпускных?  

На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфире представители Трудовой инспекции: инспектор труда Марина Уусэлу и юрист-консультант Олена Смольска. Следите за беседой в 13:00!

  • Как часто работники остаются ни с чем?
  • В каких секторах обманутых больше всего?
  • Насколько увеличились суммы претензий?
  • Легко ли доказать правоту и добиться выплат?
  • Какие нюансы важно учитывать?
  • Что может изменить Трудовая инспекция?
  • Грозят ли санкции нечестным работодателям?
  • Какова ответственность за задержку выплат?
  • Обострилась ли проблема зарплат в конвертах?
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