Почему растет количество трудовых споров? Много ли обманутых работников? Как действовать, если работодатель недоплатил, отказал в зарплате и отпускных?
Студия Postimees: лавина жалоб в Трудовую инспекцию – что происходит?
На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфире представители Трудовой инспекции: инспектор труда Марина Уусэлу и юрист-консультант Олена Смольска. Следите за беседой в 13:00!
- Как часто работники остаются ни с чем?
- В каких секторах обманутых больше всего?
- Насколько увеличились суммы претензий?
- Легко ли доказать свою правоту и добиться выплат?
- Какие нюансы важно учитывать?
- Что может изменить Трудовая инспекция?
- Грозят ли санкции нечестным работодателям?
- Какова ответственность за задержку выплат?
- Обострилась ли проблема зарплат в конвертах?